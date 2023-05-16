Гейдар Алиев обеспечил развитие Азербайджана - Захид Акрам Дуррани

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев обеспечил развитие Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель председателя Национальной ассамблеи Пакистана Захид Акрам Дуррани, выступая сегодня на специальном заседании Милли Меджлиса, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев руководил страной в сложный период. "Он вывел страну из тяжелой ситуации, и Азербайджан, несмотря на трудности, встал на путь развития", - сказал Дуррани.

Зампредседателя Национальной ассамблеи также подчеркнул высокий уровень связей между Азербайджаном и Пакистаном, добавив также, что есть широкие возможности для развития этих связей.

Отметим, что Милли Меджлис провел специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании приняли участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателей парламентов, представители 4 международных организаций.