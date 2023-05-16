БАКУ /Trend/ - 16 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с президентом Межпарламентского союза Дуарте Пачеко.

Как сообщили Trend в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, поприветствовав гостя, Сахиба Гафарова поблагодарила его за участие в специальном заседании парламента Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Гафарова отметила, что распоряжением Президента Ильхама Алиева 2023 год объявлен "Годом Гейдара Алиева" по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, в связи с чем на государственном уровне, в том числе Милли Меджлисом, проводятся юбилейные мероприятия. В состоявшемся сегодня специальном заседании Милли Меджлиса приняли участие представители парламентов многих стран мира и международных парламентских организаций. Спикер сказала, что Гейдар Алиев как в советское время, так и в годы независимости посвятил себя сохранению, укреплению азербайджанской государственности, служению своему народу. Своими лидерскими качествами и дальновидной политикой великий лидер навсегда вписал свое имя в историю нашей страны. Наш благодарный народ всегда будет хранить память о своем великом сыне в своих сердцах.

Гафарова подчеркнула, что независимый Азербайджан в настоящее время динамично развивается под руководством Президента Ильхама Алиева. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Межпарламентским союзом, высоко оценивает его роль в развитии межпарламентских отношений и глобальной парламентской дипломатии. Сообщив об активном участии парламентской делегации страны в работе Межпарламентского союза, спикер отметила, что Милли Меджлис был избран членом геополитической группы "Евразия" в феврале 2022 года. Она поблагодарила Дуарте Пачеко за поддержку инициативы создания Азербайджаном за период председательства в Движении неприсоединения Парламентской сети ДН и участие в его мероприятиях. Спикер отметила, что Азербайджан привержен межпарламентскому сотрудничеству, и Парламентская сеть Движения неприсоединения также намерена вносить вклад в достижение общих целей, совместно работать с другими парламентскими организациями, в том числе с Межпарламентским союзом, для поиска путей решения вопросов, представляющих глобальный интерес.

Президент Межпарламентского союза Дуарте Пачеко поблагодарил за приглашение на специальное заседание Милли Меджлиса, посвященное памяти великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и выразил удовлетворение участием в мероприятии. Он подчеркнул важную роль Азербайджана как члена Межпарламентского союза.

На встрече также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с сотрудничеством между Межпарламентским союзом и Парламентской сетью Движения неприсоединения.