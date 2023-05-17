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Азербайджан ценит вклад международного сообщества в процесс нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 17 мая 2023 15:38 (UTC +04:00)
Азербайджан ценит вклад международного сообщества в процесс нормализации отношений с Арменией - Джейхун Байрамов

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан ценит вклад международного сообщества в процесс нормализации отношений с Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал сегодня глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на IV Саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике (Исландия).

Несмотря на серию переговоров за последние месяцы, прогресс по-прежнему не соответствует нашим ожиданиям. Азербайджан ценит вклад международного сообщества в процесс нормализации и в этом контексте ценит усилия, предпринятые в рамках Совета Европы по укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

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