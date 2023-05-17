Группа НПО Азербайджана выразила протест в связи с отчетом Госдепа США (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Группа неправительственных организаций (НПО), действующих в Азербайджане, выступила с заявлением в связи с очередным ежегодным отчетом Государственного департамента США о состоянии религиозных свобод в мире.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится, что недавно на официальном сайте Госдепартамента США была опубликована статья об Азербайджане в отчете о международной религиозной свободе за 2022 год.

В заявлении отмечается, что подписание главой азербайджанского государства 16 июня 2021 года закона "О свободе вероисповедания" еще раз показывает, что в стране этому вопросу придается особое значение. Мультикультурализм в Азербайджане и наличие многоконфессиональных общин, функционирование храмов Русской и Грузинской православных церквей, Армянской апостольской церкви, Церкви адвентистов седьмого дня, Молоканской церкви, Римско-католической церкви, храмов евангелистов, баптистов и свидетелей Иеговы, синагог, храмов бахаи и других религиозных домов лишний раз доказывает это.

"На протяжении истории наша страна сталкивалась с несправедливостью. 30 лет страдая от армянской оккупации наших территорий, теперь мы столкнулись с подобным предвзятым отношением. Очень жаль, что оно исходит от Государственного департамента США. Мы имеем в виду отчет о международной религиозной свободе за 2022 год, опубликованный 16 мая 2023 года. В отчете говорится о якобы "халатном" отношении Азербайджана к охране религиозных и культурных объектов, и в частности на территориях, недавно освобожденных от армянской оккупации. Это не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

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