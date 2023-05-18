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Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию

Политика Материалы 18 мая 2023 11:58 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Россию

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БАКУ /Trend/ - 18 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как сообщается, в рамках визита на 19 мая запланирован очередной раунд переговоров по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

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