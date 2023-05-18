В Гянджинском Государственным Филармонии состоялся концерт, приуроченный к 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 мая в Гянджинской Государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт, посвящённый 100-летнему юбилею великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Перед началом концерта была проведена церемония возложения цветов к бюсту Гейдара Алиева, установленному в фойе филармонии и почтена его светлая память.

В концерте, на который были приглашены семьи шехидов, руководители организаций и предприятий города, с широкой программой выступили коллективы Камерного оркестра и оркестра народных инструментов Гянджинской Государственной филармонии имени Фикрета Амирова.

Во время концерта были продемонстрированы видео клипы, на которых Гейдар Алиев исполняет песни "Кучелере Су сепмишем" и "Ала Гез". Эти же песни были исполнены и солистами филармонии. Оба выступления были встречены бурными аплодисментами и явились символом огромной народной любви к светлой памяти великого Азербайджанца. Концерт был организован Гянджинской Государственной филармонией, вызвал огромный интерес у зрителей и гостей, и был встречен множественными аплодисментами.