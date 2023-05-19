Представители МККК проезжают через КПП Азербайджана на Лачинской дороге (Эксклюзивные кадры)

БАКУ/Trend/ - Trend представляет вниманию читателей эксклюзивные кадры процесса оформления перехода автомобилей Международного Комитета Красного Креста (МККК) через государственную границу в направлении Горус-Ханкенди через КПП Азербайджана на Лачинской дороге.

Эти кадры в очередной раз разоблачают дезинформацию армянских медиа о том, что азербайджанские пограничники якобы не пропускают автомобили Международного комитета Красного Креста в Ханкенди.

Заявления армянских политиков и представителей медиа о якобы созданных азербайджанскими пограничниками препятствиях деятельности МККК не были подтверждены ереванским бюро Красного Креста. МККК также заявил, что распространяемая информация не имеет под собой никаких оснований.

Отметим, что в целях предотвращения незаконной переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств военного назначения из Армении для армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, осуществляемой вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, и адекватно установлению Арменией в одностороннем порядке пограничного пункта пропуска на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном 22 апреля, в 12:00 23 апреля подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен пограничный пункт пропуска.