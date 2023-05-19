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В Азербайджане утвержден закон "Об электроэнергетике" (Дополнено)

Политика Материалы 19 мая 2023 16:07 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:40)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

Как сообщает в пятницу Trend, данный закон регулирует отношения, возникающие между субъектами сферы электроэнергетики, потребителями и государственными органами (учреждениями), осуществляющими деятельность в электроэнергетическом секторе, связанные с производством, хранением, передачей, распределением, поставкой, импортом, экспортом и потреблением электроэнергии, определяет правовые, экономические и организационные основы в сфере электроэнергетики.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года, за исключением положений статей 39.2 и 39.3 этого документа.

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