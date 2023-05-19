Удалось приблизить понимание Азербайджана и Армении к общему видению по мирному договору - Лавров

БАКУ/Trend/ - По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание Азербайджана и Армении к общему видению.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.
«Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали
работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе с
подключением других посредников. Армянский и азербайджанские
министры ездили в Вашингтон, лидеры Армении и Азербайджана неделю
назад были в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно,
является основополагающей. Но наши партнёры сегодня подтвердили,
что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных
и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с
обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской
границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного
договора», - сказал он.
Лавров отметил, что коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях, которые воплощаются в упомянутых трёхсторонних заявлениях лидеров, и в тех контактах, продолжающихся по каждому из направлений.