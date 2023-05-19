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Удалось приблизить понимание Азербайджана и Армении к общему видению по мирному договору - Лавров

Политика Материалы 19 мая 2023 16:50 (UTC +04:00)
Удалось приблизить понимание Азербайджана и Армении к общему видению по мирному договору - Лавров

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БАКУ/Trend/ - По мирному договору и по ряду статей, которые сегодня обсуждали, удалось приблизить понимание Азербайджана и Армении к общему видению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном в Москве.

«Отдельной темой является мирный договор. Над ним стороны начали работать, и он сейчас активно обсуждается, в том числе с подключением других посредников. Армянский и азербайджанские министры ездили в Вашингтон, лидеры Армении и Азербайджана неделю назад были в Брюсселе. Работа над мирным договором, безусловно, является основополагающей. Но наши партнёры сегодня подтвердили, что без решения вопросов делимитации, разблокирования транспортных и экономических коммуникаций, без общего улучшения ситуации с обеспечением безопасности в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе трудно продвигаться вперед по конкретным аспектам мирного договора», - сказал он.

Лавров отметил, что коллеги выразили признательность российской стороне за ведущую роль в общих усилиях, которые воплощаются в упомянутых трёхсторонних заявлениях лидеров, и в тех контактах, продолжающихся по каждому из направлений.

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