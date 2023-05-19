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Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество в сфере образования и науки с премьер-министром Грузии

Политика Материалы 19 мая 2023 21:41 (UTC +04:00)
Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество в сфере образования и науки с премьер-министром Грузии

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БАКУ /Trend/ - 19 мая в рамках визита в Грузию министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев провел встречу с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили.

Как передает Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Во встрече также приняли участие министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари, ректор Университета АDА Хафиз Пашаев и посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев.

В ходе встречи была дана высокая оценка деятельности школ с преподаванием на грузинском языке в Азербайджане и на азербайджанском языке в Грузии, а также подчеркнуты перспективы сотрудничества в сферах общего, высшего образования и науки", - написал министр.

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