С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений - глава ПА ОБСЕ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт на конференции "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития" в Баку.

Она отметила, что для достижения этого необходимо совместное сотрудничество.

"Мы должны сотрудничать для достижения этого во имя более безопасной жизни, делясь своим прогрессивным опытом.С переходом к "зеленой" экономике мы обеспечим будущее последующих поколений", - сказала Седерфельт.

Отметим, что в Баку проходит конференция на тему "Роль национальных парламентов в содействии безопасности и стабильности посредством "зеленой" экономики, транспортной координации и устойчивого развития". Конференция проходит при совместной организации Милли Меджлиса Азербайджана и Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В ней принимают участие председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт, председатель парламента Монтенегро Даниэла Джурович, генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла и другие лица. В рамках конференции пройдут панельные дискуссии на тему "Роль "зеленых" концепций и технологий в устойчивом развитии и восстановлении экономики" и "Укрепление устойчивости цепочек поставок посредством содействия международному транспорту и торговле во имя устойчивого развития".