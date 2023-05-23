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Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

Политика Материалы 23 мая 2023 10:15 (UTC +04:00)
Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

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БАКУ /Trend/ - 23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил этой страны генерала армии Асима Мунира, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника Велиева с военным руководством Пакистана, предусмотрено посещение ряда предприятий военного назначения.

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