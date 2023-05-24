Письмо Джейхуна Байрамова в связи с азербайджанскими военнослужащими, взятыми в плен Арменией, распространено как документ ООН (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН относительно азербайджанских военнослужащих Бабирова Агшина Габиль оглу и Ахундова Гусейна Ахлиман оглу, взятых в плен Арменией, распространено как документ Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, в письме выражается серьезная озабоченность по поводу того, что Армения, вопреки международному гуманитарному праву, не возвращает Азербайджану военнослужащих азербайджанской армии, заблудившихся в условиях ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями и захваченных впоследствии в плен ВС Армении, подвергает их пыткам и другим бесчеловечным действиям, возбудила в отношении них уголовное дело.

До внимания генерального секретаря ООН было доведено, что несмотря на наличие в социальных сетях и других открытых источниках доказательств пыток и других преступных деяний в отношении азербайджанских военнослужащих, армянская сторона вместо наказания тех, кто совершает эти деяния, пытается использовать азербайджанских военнослужащих в качестве субъекта сделки. С этой целью был организован “судебный процесс” по так называемым "обвинениям" в отношении азербайджанских солдат и вынесено "постановление" об аресте Агшина Бабирова на 11 лет 6 месяцев 15 дней.

В письме отмечается, что армянскими официальными лицами были сделаны противоречивые заявления относительно пленных азербайджанских военнослужащих, и это безответственное поведение Армении еще раз демонстрирует игнорирование ею международного гуманитарного права и принципов гуманизма. Доводится до внимания, что армянская сторона не ответила взаимной мерой на меры нашей страны по возвращению армянских военнослужащих, в частности по немедленному возвращению более 10 армянских военнослужащих, заблудившихся и пересекших границу, и это свидетельствует о том, что Армения не заинтересована в мерах по установлению мира и доверия в регионе. Отмечается, что все эти провокационные шаги армянской стороны приходятся на период, когда международное сообщество активизировало свои усилия в связи с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В письме говорится, что так называемый “судебный процесс”, организованный Арменией, состоялся через несколько дней после четырехдневных переговоров в Вашингтоне между министрами иностранных дел двух стран накануне встречи глав государств двух стран при посредничестве Европейского союза и других партнеров.

В письме содержится призыв осудить эту провокационную деятельность Армении, сопровождающуюся грубыми нарушениями международного гуманитарного права, и оказать на нее давление с целью немедленного прекращения таких провокаций, безусловного освобождения находящихся в заложниках азербайджанских военнослужащих, в соответствии с международными обязательствами, на основе принципа уважения достоинства личности.