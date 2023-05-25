Президент Ильхам Алиев: Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота

БАКУ/Trend/ - Товарооборот Азербайджана со странами ЕврАзЭС в прошлом году вырос на 31 процент и составил 4,7 миллиарда долларов. В январе-апреле этого года взаимная торговля выросла еще на 38 процентов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году доля стран-членов ЕврАзЭС во внешнеторговом обороте Азербайджана составила около 9 процентов. «Мы видим большой потенциал для дальнейшего роста товарооборота. Азербайджан расположен на географическом перекресте транспортных путей Восток-Запад и Север-Юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях. Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии в количестве более 50 судов», - добавил Президента Азербайджана.