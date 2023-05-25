Пашиняну некуда бежать, у Армении не осталось выбора

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в качестве гостя по приглашению Президента Владимира Путина.

Участие Президента Ильхама Алиева в этом заседании не означает, что Азербайджан станет членом этого объединения.

Есть более важный вопрос, который обусловливает участие Азербайджана в этом мероприятии. Это связано с проведением трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении.

Однако это не означает, что у Азербайджана не сложилось хороших отношений с членами этого объединения. За исключением Армении, со всеми государствами, входящими в этот союз, у Азербайджана достаточно позитивные отношения.

Товарооборот Азербайджана с этими странами на двусторонней основе, за исключением Армении, составляет порядка 5 миллиардов долларов.

Сегодня Азербайджану не нужно быть частью какого-либо экономического форума или союза. Потому что Азербайджан - самодостаточная страна со стабильной экономикой и не нуждается в какой-либо поддержке извне. Это позволяет нам проводить независимую внешнюю политику, и официальный Баку может продемонстрировать свою решимость в любом вопросе.

В настоящее время и Россия, и Азербайджан хорошо знают, чего хотят. Основной интерес России сегодня также связан именно с открытием Зангезурского коридора. Похоже, что Никол Пашинян уже знает, что Кремль настаивает на этом.

Сколько бы позитивных сигналов премьер-министр Армении ни подавал за последний месяц в связи с территориальной целостностью Азербайджана и открытием коммуникаций, позиция официального Еревана по-прежнему остается неопределенной. Потому что и Европейский Союз, и Вашингтон, и Россия, и Баку знают, чего хотят, кроме Армении.

Создается впечатление, что Армения, с одной стороны, шантажируя Россию, склоняется к Западу, более того, избегает выполнять положения трехстороннего заявления, подписанного при посредничестве России, а с другой стороны, не может покинуть орбиту России. Ущерб от этих двойных игр для Армении может быть огромным.

После 44-дневной войны ситуация кардинально поменялась. Азербайджан превратился из субъекта конфликта в сторону, которая решила его.

Для ООН, ЕС, России этот результат оказался неожиданным. Армения же, в отличие от Азербайджана, все еще остается субъектом этой глобальной игры в нашем регионе. И со временем Армения теряет свои позицииво взаимоотношениях с этими сторонами. В результате любое предложение, выдвинутое Арменией, уже не воспринимается серьезно.

Участие в Москве на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета Президента Ильхама Алиева в качестве гостя отнюдь не случайно. На заседании, в котором участвовал и премьер-министр Никол Пашинян, Президент Ильхам Алиев, коснувшись успешного развития сотрудничества Азербайджана со странами-членами Высшего Евразийского экономического совета, за исключением Армении, в очередной раз довел до сведения официального Еревана, что появилась историческая возможность для нормализации отношений: "Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".

Заявив, что Зангезурский коридор станет частью международных железнодорожных маршрутов, глава государства довел до внимания Армении возможность воспользоваться предоставленным шансом выйти из сложной геоэкономической и политической ситуации.

Президент Азербайджана отметил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета.

Слова Президента России во время выступления, что гораздо важнее наличие принципиальной договоренности по вопросу территориальной целостности между Азербайджаном и Арменией, и это действительно база для того, чтобы договориться по другим вопросам второстепенного характера, дают очень убедительные основания полагать, что Кремль намерен добиться серьезного прогресса в решении одного или нескольких долгожданных вопросов между Баку и Ереваном.

Если для Пашиняна,который уже известен на политической арене своим имиджем ненадежного политика, постоянно меняющего свою риторику, будущее его народа, государства является приоритетом, то он обязательно должен воспользоваться создавшейся возможностью и подумать о шагах по превращению Армении в полноценное региональное государство. А это, безусловно, зависит от открытия коммуникаций, перехода от заявлений о признании территориальной целостности Азербайджана к конкретным практическим шагам.