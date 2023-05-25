Президент Ильхам Алиев: Любой непредвзятый человек должен видеть, что дорога Лачин-Ханкенди не заблокирована

БАКУ/Trend/ - Азербайджан никакой коридор не блокировал, дорога Лачин-Ханкенди открыта. Погранично-пропускной пункт на границе между Арменией и Азербайджаном установлен в соответствии со всеми международными нормами.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на необоснованные обвинения премьер-министра Армении Никола Пашиняна в блокировании Лачинской дороги.

Президент подчеркнул, что этот погранично-пропускной пункт находится в 20 метрах от поста Российского миротворческого контингента. «На сегодняшний день через этот погранично-пропускной пункт жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении. Никаких препятствий нет», - отметил глава государства, добавив, что по этой дороге также беспрепятственно проезжают автомобили Международного Комитета Красного Креста и машины скорой помощи.

«Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. Думаю, что не нужно пытаться использовать трибуну для необоснованных обвинений», - подчеркнул Президент Азербайджана.