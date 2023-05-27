Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район

БАКУ/Trend/ - 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Trend, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента сел Яншаг и Заллар Кяльбаджарского района, а также в открытии малых гидроэлектростанций «Гамышлы» и «Мейдан» ОАО «Азерэнержи».

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о тоннелях, построенных на автомобильной дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису протяженностью 82 километра, и, в целом, о работах, проделанных на этой дороге и на дороге Кяльбаджар-Лачин протяженностью 76 километров с ноября 2021 года по май 2023 года.

Глава государства также принял участие в открытии в Кяльбаджаре военного госпиталя, закладке фундамента жилого квартала и школы на 960 ученических мест.