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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны ВС Армении (Дополнено)

Политика Материалы 30 мая 2023 10:20 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - С 19:00 29 мая по 03:55 30 мая позиции азербайджанской армии подвергались обстрелу 19 раз, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

4 инцидента были зафиксированы с позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлениях населенных пунктов Истису, Чинарлы и Айгепар Товузгалинского района, Заркенд Басаркечарского района, подвергших обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлениях населенных пунктов Асрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кяльбаджарского района.

15 раз позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского, Шушинского и Кельбаджарского районов были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территориях Азербайджана, где временны размещены российские миротворцы. Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры по всем упомянутым направлениям.

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