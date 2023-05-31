Проходит последнее заседание весенней сессии парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит последнее заседание весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает Trend, повестка заседания охватывает 14 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год" (первое чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей" (второе чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс (второе чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании" (второе чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон "О науке" (второе чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании" (второе чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы "О дошкольном образовании" и "Об общем образовании" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в законы "О санитарно-эпидемиологическом здоровье", "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", "О пожарной безопасности", "О Национальном архивном фонде", "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" и "О воинской обязанности и военной службе " (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, Градостроительный и строительный кодекс, законы "О земельной реформе", "Об энергетике", "Об аренде земли", "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве", "О рынке земли", "Об управлении муниципальными землями", об утверждении Положения "О правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных земель" и "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "Об охране здоровья населения".

11.Законопроект о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте".

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О частной медицинской деятельности".

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О недрах земли".

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О Судебно-правовом совете" (первое чтение).