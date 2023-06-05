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В Вашингтоне состоится очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении (Дополнено)

Политика Материалы 5 июня 2023 12:24 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:13)

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне в скором времени состоится очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Проект мирного договора был представлен Азербайджаном. Трудно прогнозировать, сколько времени займет этот процесс. Имеется достаточно вопросов, которые все еще остаются открытыми, вопросов, которые еще не согласованы", - сказал он.

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