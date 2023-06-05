В Азербайджане состоялась церемония выпуска в рамках "Программы внешней политики" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 июня 2023 года состоялся День выпускника в рамках "Программы внешней политики", организованной министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Институтом развития и дипломатии Университета ADA.

Как сообщает в понедельник Trend, в мероприятии приняли участие министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, ректор Университета ADA посол Хафиз Пашаев, руководители структурных подразделений МИД, молодые дипломаты.

Выступивший с приветственной речью на мероприятии проректор Университета ADA, директор Института развития и дипломатии Фариз Исмаилзаде поздравил выпускников "Программы внешней политики" и пожелал им успехов в дипломатической деятельности.

Затем выступили советник проректора Университета ADA, заместитель директора Института развития и дипломатии Айгюн Гаджиева и начальник управления кадров министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Раман Мамедов, они подробно рассказали о содержании "Программы внешней политики", проведенной с 10 октября 2022 года по 20 мая 2023 года, о тренингах и поездках в ее рамках. Было отмечено, что будут продолжены шаги по дальнейшему совершенствованию содержания Программы. Затем был показан отчетный видеоролик Программы для молодых дипломатов.

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в свою очередь поздравил молодых дипломатов, принятых на дипломатическую службу в результате многоступенчатого экзаменационного процесса, и пожелал им успехов в деятельности. Было отмечено, что на дипломатов возлагаются важные задачи по продвижению курса внешней политики, определяемого главой государства на основе национальных интересов нашей страны, в системе трансформирующихся в настоящее время международных отношений.

Выступивший затем и поделившийся с участниками своим опытом в дипломатической сфере ректор Университета ADA посол Хафиз Пашаев пожелал молодым дипломатам успехов в их деятельности.

Далее участники программы поделились своими мыслями о программе, выразили благодарность ее организаторам.

В завершение молодым дипломатам были вручены сертификаты об участии в программе.