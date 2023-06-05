Омбудсмен Азербайджана посетила армянских диверсантов, нарушивших госграницу (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы омбудсмена по предотвращению пыток (НПГ) продолжают посещать без предварительного уведомления места содержания под стражей.

Об этом Trend сообщили в понедельник в Аппарате омбудсмена.

В рамках деятельности Национального превентивного механизма омбудсмена (НПМ) в соответствии с требованиями Факультативного протокола Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, закона Конституции "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики", цель очередного посещения состояла из изучения условий содержания и обращения, состояния обеспечения прав задержанных. Во время посещения были приняты двое военнослужащих вооруженных сил Армении - Ховагимян Арут Юрикович и Казарян Карен Ашотович, задержанные 26 мая текущего года на участке азербайджано - армянской границы, проходящем по территории села Раздара Зангиланского района, в связи с нарушением государственной границы Азербайджанской Республики и совершением иных незаконных действий, и привлеченных по решению суда в качестве обвиняемых.

Омбудсмен Сабина Алиева в рамках деятельности Национального превентивного механизма приняла этих лиц в конфиденциальном порядке, их обращения были заслушаны на месте. Принятые лица не имели жалоб на условия содержания и обращения, выразили благодарность азербайджанскому государству за созданные условия. В рамках посещения на месте были изучены условия содержания – состояние камер, условия личной гигиены и санитарии, медицинское обслуживание, вопросы питания.

Также было отмечено, что в отношении этих лиц без каких-либо различий были обеспечены их права в соответствии с нормами международного права, необходимая медико-психологическая помощь, что подтвердили и сами принятые лица. В камерах для задержанных было отмечено наличие художественной литературы и информационных материалов (на их родном языке). Принятым лицам были представлены законодательные акты и международные документы на их родном языке, касающиеся механизмов обращения по их правам, а также информационные публикации о возможностях обращения к омбудсмену и в колл-центр 916.