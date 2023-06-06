ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ/Trend/ - С 22:50 5 июня до 04:40 6 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Гёйсу Басаркечярского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в населенных пунктах Истису Кяльбаджарского района и Галакенд Гедабейского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.