Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Политика Материалы 6 июня 2023 09:36 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - С 22:50 5 июня до 04:40 6 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, а также Гёйсу Басаркечярского района несколько раз подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в населенных пунктах Истису Кяльбаджарского района и Галакенд Гедабейского района, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры по всем указанным направлениям.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в Агдамском, Ходжавендском, Физулинском и Кяльбаджарском направлениях.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости