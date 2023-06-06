Мирзоян продолжает спекулировать вопросом прав армянских жителей Карабаха - Община Западного Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и другие официальные лица этой страны в своих заявлениях продолжают спекулировать вопросом прав армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, демонстрируя агрессивную и лицемерную политику своей страны.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении напоминается, что правительство Армении изгнало из страны сотни тысяч азербайджанцев и планомерно уничтожало их культурное наследие. Правительство Армении не отвечает на призывы Общины Западного Азербайджана, являющейся законным представителем этих людей, начать диалог по обеспечению прав на их возвращение. Армения под предлогом "защиты прав" армянских жителей Карабахского региона Азербайджана демонстрирует подход, противоречащий территориальной целостности Азербайджанской Республики и нарушающий принцип невмешательства во внутренние дела государств. Официальные лица Армении продолжают озвучивать бредовую идею о создании некоего "международного механизма" в отношении армянских жителей Карабаха. Все это свидетельствует о деструктивной политике этой страны.

Община Западного Азербайджана требует, чтобы правительство Армении отказалось от политики, противоречащей международному праву и правам человека, и обеспечило условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в рамках международного права.