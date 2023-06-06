Обнародована ​​повестка очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 9 июня.
В повестку заседания входит 41 вопрос, сообщает во вторник Trend.
Это следующие вопросы:
1. О внесении изменения в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".
2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Советом министров Боснии и Герцеговины о сотрудничестве в области защиты от стихийных бедствий".
3. Законопроект об утверждении "Соглашения об обмене предварительной информацией между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Грузии и Правительством Турецкой Республики для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс".
4. Законопроект о внесении изменений в закон "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей".
5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.
6. Законопроект о внесении изменений в закон "О Судебно-правовом совете".
7. Законопроект о внесении изменений в закон "Об образовании".
8. Законопроект о внесении изменений в закон "О науке".
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О профессиональном образовании".
10. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, законы "О дошкольном образовании" и "Об общем образовании".
11. Законопроект о внесении изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии", "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", "О пожарной безопасности", "О Национальном архивном фонде", "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей" и "О воинской обязанности и военной службе".
12. Законопроект "О космической деятельности".
13. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
14. Законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".
15. Законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".
16. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках".
17. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс.
18. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
19. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
20. Законопроект о внесении изменений в законы - от 4 марта 2016 года № 140-VQD "О внесении изменений в закон "О банках", от 4 марта 2016 года № 141-VQD "О внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях", от 4 марта 2016 года № 142-VQD "О внесении изменений в закон "О кредитных союзах", от 4 марта 2016 года № 143-VQD "О внесении изменений в закон "О почте", от 4 марта 2016 года № 144-VQD "О внесении изменений в закон "О страховой деятельности", от 4 марта 2016 года № 145-VQD "О внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг", от 4 марта 2016 года № 146-VQD "О внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".
21. Законопроект о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях".
22. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах".
23. Законопроект о внесении изменений в закон "О почте".
24. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов".
25. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных бюро".
26. Законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании".
27. Законопроект о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".
28. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".
29. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховой деятельности".
30. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании".
31. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
32. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".
33. Законопроект о внесении изменений в закон "О юридических лицах публичного права".
34. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности".
35. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате".
36. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете".
37. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках".
38. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
39. Законопроект о внесении изменений в закон "Об аудиторской службе".
40. Законопроект о внесении изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".
41. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении".