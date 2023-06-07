Министры обороны Азербайджана и Венгрии обсудили военно-политическую ситуацию в регионе (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 7 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгерской Республики Кристофом Салаи-Бобровнички, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Сначала делегация посетила могилу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь» в Аллее шехидов. Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи. Министр обороны Венгрии прошел перед почетным караулом, прозвучали Государственные гимны обеих стран. Кристоф Салаи-Бобровнички оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Гасанов выразил удовлетворение их визитом в страну. Министр обороны подробно проинформировал о работах по разминированию, восстановлению и благоустройству территорий, освобожденных благодаря победе в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Министр проинформировал венгерского коллегу о провокациях, совершенных Арменией на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Было отмечено, что в целях пресечения перевозок живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских формирований, незаконных поездок иностранных граждан, разграбления природных богатств Азербайджана и других противоправных действий, был установлен погранично-пропускной и контрольный пункт Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге.

В то же время было отмечено, что в настоящее время обеспечивается прозрачное и упорядоченное передвижение жителей армянского происхождения, представителей Международного комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента через пропускной пункт в обоих направлениях.

Поблагодарив за теплый прием, Кристоф Салаи-Бобровнички поздравил азербайджанского коллегу с отмеченным недавно в Азербайджане Днем независимости и подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Венгрией основаны на добрососедских отношениях. Он отметил поддержку Венгрией территориальной целостности Азербайджана и подчеркнул успешное развитие азербайджано-венгерских отношений, основанных на стратегическом партнерстве, во многих областях, в том числе и в военной.

Министр обороны Венгрии заявил, что его страна поддерживает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и готова внести свой вклад в достижение устойчивого мира в регионе.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и обмена опытом. Стороны провели подробный обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе и перспективам развития сотрудничества.