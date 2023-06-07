Джейхун Байрамов встретился с Борисом Колларом (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 7 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Словакию встретился с председателем Национальной ассамблеи страны Борисом Колларом.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между Азербайджаном и Словакией, которые развиваются в духе дружбы и сотрудничества, подчеркнута важность консолидации усилий по дальнейшему развитию отношений между двумя странами, их выведению на качественно новый уровень - уровень стратегического партнерства.

Было отмечено, что планы по учреждению посольства Азербайджана в Словакии являются знаменательными с точки зрения углубления двусторонних отношений. На встрече была озвучена важность развития межпарламентских связей, взаимных визитов и встреч делегаций, в том числе сотрудничества в рамках международных парламентских организаций. Также была подчеркнута важность продолжения сотрудничества между двумя странами в многосторонних форматах.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу, об активных шагах, предпринимаемых Азербайджаном для восстановления территорий, пострадавших в результате конфликта, а также реинтеграции населения. Было высоко оценено намерение словацких компаний и инвесторов участвовать в совместных инвестиционных, восстановительных и строительных проектах в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана. На встрече было отмечено, что массовое загрязнение освобожденных территорий за период оккупации минами и другими взрывчатыми веществами является основным препятствием при восстановительных и работах по реконструкции, а также для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. С удовлетворением было отмечено сотрудничество со словацкой стороной в борьбе с минной проблемой.

Касаясь связей в сфере энергетики, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что существует большой потенциал для расширения сотрудничества в этой сфере. Была отмечена заинтересованность страны в сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, а также в опыте Словакии в области применения технологий хранения энергии.

Борис Коллар выразил готовность оказать всестороннюю поддержку дальнейшему развитию азербайджано-словацких отношений, и с удовлетворением вспомнил о своем визите в Азербайджан. Он отметил, что стал свидетелем наличия широкого потенциала для сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.