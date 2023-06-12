La Gazette ответила на провокационную публикацию газеты «Le Figaro»

БАКУ /Trend/ - Во французской онлайн-газете La Gazette опубликована статья в ответ на провокационную публикацию газеты «Le Figaro», в которой имеют место необоснованные высказывания против Азербайджана.

«Незадачливый редактор ежедневной газеты «Le Figaro» опубликовал «замечательную» при всех журналистских стереотипах французской прессы статью. Время от времени статьи такого пошиба появляются во французских газетах, как волдыри от лихорадки. Нельзя сказать, что этот редактор превзошел самого себя. Нет. Он сделал то, о чем его просили: использовал обычную риторику армянской диаспоры и удовлетворил своего главного редактора и акционеров. Мы в который раз "узнаем" от французской прессы, что в Азербайджане якобы "один из самых авторитарных режимов в мире". В Ереване в 1998 году люди ворвались в зал парламента и расстреляли депутатов из пулемета. В 2018 году на улицах этого города полиция открыла огонь по демонстрантам, некоторые из них были смертельно ранены. А где кровавые следы, оставленные правительством в Азербайджане?» - говорится в материале.

Как отмечается, горе-"исследователь" уверяет, что в Азербайджане якобы нет разделения власти.

«Вот вам и немного республиканской морали: разделяет ли власть президент Макрон? Миллионы людей месяцами выходят на улицы против реформы пенсионной системы, и каков результат? Его нет. Одни только синяки и применение статьи 49.3 Конституции. Миллионы выходили на демонстрации против однополых браков при президенте Олланде. И каков был результат? Синяки, отравление газом. А за новый закон проголосовали. Решительно..! Уважаемый редактор «Le Figaro», власть никогда не делится, она осуществляется в правовых рамках институтов и законов», - говорится в материале.

В статье La Gazette подчеркивается, что в Азербайджане есть оппозиционные партии, некоторые из которых заседают в парламенте, и 37 независимых депутатов.

«Многие газеты и веб-сайты открыто заявляют о своей оппозиционной позиции. И эта оппозиция умеет заявить о себе, и ее критика иногда бывает резкой. Но чтобы это узнать, вам нужно провести небольшое исследование, господин редактор «Le Figaro»! Во Франции тоже, кажется, есть оппозиция... Но кто во Франции слышал оппозиционные политические заявления по таким важным вопросам, как проблема COVID-19 или участие страны в войне в Украине? Макрон заявил, что его страна «находится в состоянии войны» с эпидемией, и было объявлено чрезвычайное положение в области здравоохранения. В Украине Франция является «заинтересованной стороной», но не «союзником». Франция поставляет оружие, но не объявляла войны, и ни парламент, ни оппозиция не сказали ни слова. Общая власть, непререкаемый авторитет? Или авторитарное государство, которое проводит военные операции за рубежом без парламентского голосования?», - пишет автор.

В материале напоминается, что Азербайджан находился в состоянии войны с первых лет после обретения независимости в 1991 году.

«Не просто чрезвычайное положение, а состояние войны. Двадцать процентов территории страны было оккупировано, и около миллиона беженцев и вынужденно перемещенных лиц пережили травму этнической чистки. Последствия капитуляции Франции в 1940 году длились всего несколько недель, и люди смогли вернуться домой. А в случае с Азербайджаном люди не могли вернуться. Несмотря на это шоковое состояние, правительство не пролило крови. Никто не лишился ни глаза, ни руки в результате каких-либо репрессий, как в демократической республике Желтых жилетов. Какая свобода была у оппозиции во Франции, во время войны между 1914 и 1918 годами? Все разговоры были о национальном единстве. В статьях, газетах и книгах были большие пробелы, цензура не скрывалась. В Азербайджане же, который тридцать лет находился в состоянии войны, это неслыханно. Вы помните, господин редактор «Le Figaro», что лидер французских пацифистов Жан Жорес в 1914 году был убит незадолго до объявления войны? В Азербайджане ни один пацифист не был застрелен из револьвера. Господин редактор, еще раз, занимайтесь своими проблемами, если можете и, если редакция вашей газеты позволит вам. Мы привыкли к очернению средств массовой информации и другим формам несправедливости, которым мы подвергались в течение тридцати лет. Банальности, которые вы пишите, повторялись до вас тысячу раз, и они не имеют никакого эффекта. Истину и справедливость не так-то просто поколебать...» - говорится в статье.