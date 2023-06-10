Омбудсмен выразила протест в связи с продлением Арменией срока заключения взятых в плен азербайджанских военнослужащих (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики выразила протест в связи с продлением срока заключения азербайджанских военнослужащих, захваченных в плен Арменией и незаконно лишенных свободы.

Об этом Trend сообщили в субботу в аппарате омбудсмена.

"Как известно, солдаты азербайджанской армии Бабиров Агшин Габиль оглу и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу, пропавшие 23 апреля без вести на пограничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской АР Азербайджана и, как выяснилось позже, захваченные в плен Арменией, по ложным обвинениям были приговорены к лишению свободы. В течение этого периода они не были обеспечены адвокатом, подвергались различным пыткам и жестокому обращению, и, таким образом, нормы международного права были грубо нарушены. С сожалением отмечаем, что, несмотря на неоднократные обращения по этому вопросу, власти Армении, продолжающие занимать враждебную позицию, в очередной раз продемонстрировали намерение нанести удар по мирным переговорам, продлив сроки заключения захваченных азербайджанских военнослужащих, вопреки требованиям международного права. В результате так называемого "судебного процесса", проведенного Арменией, было вынесено предвзятое "решение" о незаконном лишении свободы наших военнослужащих и продлении срока их тюремного заключения, что полностью противоречит нормам и принципам международного права. Мы решительно требуем немедленного освобождения наших солдат. Как уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики, я вновь призываю международную общественность предпринять серьезные и эффективные шаги с целью освобождения наших военнослужащих, находящихся в плену", - отмечается в сообщении.