В Лачине прошло очередное заседание Координационного штаба (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:23)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 9 июня под председательством руководителя Администрации Президента, главы Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева в городе Лачин состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает в субботу Trend, открывая заседание вступительным словом, Самир Нуриев отметил, что благодаря мудрой политике и решительной воле общенационального лидера Гейдара Алиева, вернувшегося к власти по настоянию народа в 1993 году, наше государство было спасено от угрозы уничтожения, была укреплена наша независимость, страна встала на путь последовательного развития. В результате взвешенной и принципиальной политики достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева было обеспечено быстрое и всестороннее развитие Азербайджана, положен конец 30-летней армянской оккупации наших земель и восстановлена территориальная целостность страны.

Самир Нуриев отметил, что сегодня на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительные работы, уже начали возвращаться в родные места вынужденные переселенцы. В течение мая 2023 года глава государства заложил фундаменты многих населенных пунктов в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, принял участие в церемонии открытия многих объектов, ознакомился на местах с работами по реконструкции и строительству, дал соответствующие поручения. Было отмечено, что реализация многогранных и крупномасштабных проектов осуществляется в соответствии с системной, последовательной дорожной картой и стратегической линией, определенной главой государства в связи с возрождением освобожденных территорий. В связи с расширением масштабов работ в рамках реализуемых проектов необходимо планомерное и слаженное проведение работ на местах, в том числе обеспечение деятельности всех соответствующих учреждений в условиях тесного сотрудничества, а также повышенное внимание к вопросам согласования факторов времени и качества.

Затем состоялся обмен мнениями о работе, проделанной в связи с выполнением поручений Президента Азербайджанской Республики в ходе поездок на освобожденные от оккупации территории. Также были заслушаны доклады и проведены обсуждения о работах, продолжающихся и намеченных к реализации в течение 2023 года в рамках "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Специальные представители Президента Азербайджанской Республики проинформировали о координации на местах вопросов, включенных в повестку заседания, динамике выполнения работ по соответствующим территориям и предстоящих задачах.

На заседании обсуждались вопросы полного выполнения задач, поставленных Президентом Азербайджана перед штабом, и их решение в соответствии с намеченной стратегической линией.

Затем члены штаба ознакомились с работой, проделанной в Агропромышленном парке в городе Лачин, концепцией реконструкции улицы Гейдара Алиева, осмотрели жилой квартал на улице 1 Декабря. Им была предоставлена информация о работах, проводимых на Лачинском бульваре, заложенном на берегу реки Хакари.

Члены штаба посетили село Забух Лачинского района, где ознакомились с масштабными работами по созданию необходимой инфраструктуры и обеспечению комфортных условий жизни населения, возвращающегося в село.

В заключение Самир Нуриев дал необходимые поручения руководителям соответствующих органов для своевременного и качественного выполнения поставленных задач.