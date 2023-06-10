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Закир Гасанов выразил соболезнования турецкой стороне в связи со взрывом на заводе (Дополнено)

Политика Материалы 10 июня 2023 13:52 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турецкой Республики Яшару Гюлеру, сообщили Trend в минобороны.

"Глубоко опечален вестью о гибели пяти человек и ранении людей в результате взрыва на заводе в провинции Алмадаг Анкары. Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем горе их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым. Аллах ряхмят элясин!" - говорится в соболезновании.

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