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Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян (Дополнено)

Политика Материалы 12 июня 2023 16:07 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:53)

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что 12 июня в 14:15 позиции ВС Армении, расположенные в Зодском направлении Басаркечарского района, якобы были обстреляны из стрелкового оружия и минометов различного калибра подразделениями азербайджанской армии, является полностью ложной и не соответствует действительности, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении.

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