ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 12 июня с 13:35 до 14:35 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района вели интенсивный огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Как сообщили в понедельник в минобороны Азербайджана, наши подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме того, члены незаконных армянских вооруженных формирований с 11:15 до 16:50 под видом сельскохозяйственных работ предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии, расположенными в направлениях Физулинского и Лачинского районов.

В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.