В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13 июня состоялась церемония официальной встречи Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, прибывшего с государственным визитом в нашу страну по приглашению Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Турции был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Прозвучали государственные гимны Турецкой Республики и Азербайджанской Республики.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Азербайджанская делегация была представлена Президенту Турции, а турецкая делегация – Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Главы государств сфотографировались для официального фото.