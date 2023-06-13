Международные научные конференции способствуют развитию стратегии восстановления освобожденных территорий Азербайджана - Гюльчохра Мамедова

БАКУ/Trend/ - Главная цель конференции заключается в поощрении экономического развития Карабаха и Восточного Зангезура, а также в оценке их потенциала для развития и включения в политическую, экономическую, социальную и культурную жизнь Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, об этом сказала ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, заслуженный архитектор, доктор архитектуры, профессор Гюльчохра Мамедова в ходе международной научной конференции «Реинтеграция освобожденных от оккупации территорий в экономику страны: цели и направления»

Ректор обратила внимание на значимость этого события для исследований, связанных с экономикой освобожденных территорий, а также подчеркнула, что мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Профессор Мамедова подчеркнула важность этой конференции и ее значимость для формирования ресурсов, необходимых для будущих целей и направлений.

«Это мероприятие представляет собой важную платформу для обмена знаниями и опытом, способствующую развитию стратегий по восстановлению и развитию освобожденных территорий, а также содействию их экономическому росту»,- сказала она.

Она отметила, что участники конференции из разных стран и научных областей смогут обсудить актуальные вопросы и представить новейшие исследования, которые способствуют пониманию особенностей экономики освобожденных территорий.

«Это важное событие сформирует базу знаний и ресурсов для эффективного планирования и реализации будущих проектов»,- добавила она.