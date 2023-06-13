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Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Политика Материалы 13 июня 2023 11:42 (UTC +04:00)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику великому лидеру.

Как сообщает Trend, также была почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Были возложены цветы и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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