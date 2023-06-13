Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Шехидляр хиябаны.
Как сообщает Trend, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
Затем Президент Турции посетил воздвигнутый в Аллее шехидов мемориал в память о турецких солдатах, возложил венок к его подножию и цветы к надгробному камню.
Высокий гость оставил запись в Памятной книге.