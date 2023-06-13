Очередной исторический визит в Азербайджан - Подробности визита Эрдогана в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бывший военный атташе Турции в Азербайджане, генерал запаса Юджел Карауз в интервью Trend рассказал о первом после своего переизбрания зарубежном визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, о всей важности этого визита и месседжах миру касательно отношений между двумя братскими странами.

"Данный визит является историческим событием. После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вновь избран на этот пост, его первый зарубежный визит состоялся в Турецкую Республику Северного Кипра, а затем в Азербайджан. На самом деле это уже стало традицией. На самом деле, мы не должны рассматривать это просто как поездку. Как известно, через два дня отмечается вторая годовщина подписания Шушинской декларации. В ходе визита будут обсуждаться уровень отношений между Турцией и Азербайджаном во второй год действия Шушинской декларации, а также шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего их развития", - отметил Карауз.

Представляем полное интервью с Юджелем Караузом.