Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики. Наша совместная деятельность в области внешней политики имеет большое значение для всего региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава государства отметил, что фактор турецко-азербайджанского единства очень важен с точки зрения развития, стабильности и безопасности региона.