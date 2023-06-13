Президент Ильхам Алиев: Наша совместная деятельность с Турцией еще больше увеличит нашу силу как в регионе, так и в мире

БАКУ /Trend/ - В современном мире на первый план выходит фактор силы. К сожалению, международное право не работает.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что мы увидели это во время 30-летней оккупации, когда переговоры и обсуждения не давали никаких результатов, и именно наша сила привела к результатам. «Поэтому работа, которая будет проводиться в направлении совместных действий, еще больше укрепит наши силы как в регионе, так и в мире», - отметил Президент Ильхам Алиев.