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Президент Ильхам Алиев: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает

Политика Материалы 13 июня 2023 16:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: В нынешних геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает

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БАКУ /Trend/ - В современных геополитических условиях значение Среднего коридора еще больше возрастает. Объем грузов, проходящих через Азербайджан, то есть по Каспийскому морю, с каждым годом увеличивается и будет продолжать увеличиваться.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Подчеркнув, что поэтому в Азербайджане расширяются транспортно-логистические возможности, глава государства отметил: «Мы расширяем возможности Бакинского морского порта до 25 миллионов тонн. Железные дороги, судостроительный завод и другая транспортная инфраструктура выводятся на самый современный уровень».

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