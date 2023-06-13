Президент Эрдоган: Участие моего брата Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой в церемонии начала исполнения мною своих полномочий – это месседж миру и Турции

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан – две братские страны. Мы до сих пор шагали вместе с единым пониманием «Одна нация – два государства», и будем решительно продолжать этот путь.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в церемонии начала исполнения им своих полномочий является месседжем всему миру и Турции. Он подчеркнул, что посещает Азербайджан вместе с супругой. «Эти визиты являются свидетельством того, насколько глубокие чувства существуют между нами», - сказал президент Турции.