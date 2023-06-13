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Реджеп Тайип Эрдоган: Мы довольны успешным выполнением инфраструктурных работ турецкими компаниями в Азербайджане

Политика Материалы 13 июня 2023 17:06 (UTC +04:00)
Реджеп Тайип Эрдоган: Мы довольны успешным выполнением инфраструктурных работ турецкими компаниями в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Наши компании, представляющие частный сектор, успешно продолжают совместную деятельность в сфере сельского хозяйства и животноводства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 13 июня во время заявления для прессы после встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Кроме того, турецкие подрядные компании успешно работают в транспортной и инфраструктурной сферах в Азербайджане. Это нас особенно радует», - отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

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