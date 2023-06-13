Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан принимают участие в 46-м заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, выступая на заседании под председательством действующего председателя ОЧЭС, первого заместителя премьер-министра Сербии и министра иностранных дел Ивицы Дачича, министр Джейхун Байрамов подробно рассказал участникам мероприятия о восстановительных и работах по реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, об усилиях Азербайджана по обеспечению мира в регионе.

Министр рассказал о важности создания зоны "зеленой энергии" на освобожденных от оккупации территориях, международных транспортных и коммуникационных связей, Зангезурского коридора, также была подчеркнута важность экспорта газа в Европу и подписанных в этом направлении соглашений.

Было отмечено, что Азербайджан в ОЧЭС выполняет роль страны-координатора в рабочих группах по культуре, туризму, ИКТ, институциональным реформам, МСП. Также было подчеркнуто, что Азербайджан с 1 июля 2023 года на два года берет на себя исполнение функций страны-координатора в рабочей группе по энергетике ОЧЭС.

В конце заседания были приняты итоговый протокол и ряд важных решений, председательство было передано от Сербии Турции.