ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 июня в 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Араздейен Ведийского района, подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия, в том числе из минометов, позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, подразделениями нашей армии принимаются ответные меры.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.

"Заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении", - сказали в минобороны.