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Гейдар Алиев вывел Азербайджан на путь устойчивого развития - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 14 июня 2023 12:14 (UTC +04:00)
Гейдар Алиев вывел Азербайджан на путь устойчивого развития - Сахиба Гафарова

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Взяв на себя миссию общенационального лидера, Гейдар Алиев вывел Азербайджан на путь устойчивого развития.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала сегодня председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова на специальном заседании парламента, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева и 30-летию со Дня национального освобождения.

Она отметила, что Гейдар Алиев был государственным деятелем мирового масштаба.

"Гейдар Алиев сохранил политическое существование нашей страны и создал прочную основу для развития государства. Сегодня современный Азербайджан развивается, находясь на этом прочном фундаменте. Идеи Гейдара Алиева живут и по сей день",- подчеркнула Гафарова.

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