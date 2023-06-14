Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 13 июня 2023 16:56)

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора еще больше активизирует работу портов Турции.

Как сообщает Trend, об этом сказали TurkicWorld в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

"Зангезурский коридор - один из самых актуальных транспортных коридоров современности и его открытие послужит развитию региона в целом, включая Армению", - заявили в министерстве.

Отметим, что вчера Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после избрания на президентсткий пост совершил первый официальный визит в Азербайджан.

В рамках визита Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступили с совместным заявлением для прессы.

"Открытие Зангезурского коридора неизбежно. В любом случае мы будем наращивать наши усилия в этом направлении. Открытие этого коридора создаст новые возможности для всех стран и окажет положительное влияние на вопросы сотрудничества в регионе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В ходе выступления Эрдоган отметил, что вопросы, связанные с Зангезурским коридором, должны быть решены в кратчайшие сроки.