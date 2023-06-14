Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Узбекистаном - Фарид Шафиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества с Узбекистаном.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в ходе "круглого стола", посвященного азербайджано-узбекским отношениям и досрочным выборам президента республики Узбекистан.

Он подчеркнул, что в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды посещал Узбекистан в рамках различных международных мероприятий.

По его словам, одним из важных моментов в двусторонней деятельности между Азербайджаном и Узбекистаном является твердая поддержка обеих стран в вопросе территориальной целостности.

Шафиев отметил, что та поддержка, которую Узбекистан оказывал и оказывает сегодня Азербайджану в деле справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, говорит о близких отношениях между обеими странами.

"Товарооборот у наших стран растет достаточно большими темпами. В данном вопросе, я думаю, у нас есть большой потенциал активизации сотрудничества во многих направлениях", - подытожил Шафиев.