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Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Политика Материалы 14 июня 2023 14:23 (UTC +04:00)
Милли Меджлис направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана направил Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Как сообщает в среду Trend, с таким предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на специальном заседании парламента, посвященном 100-летию выдающегося политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Депутаты поддержали предложение аплодисментами.

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