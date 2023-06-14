Продвижение в азербайджано-армянском мирном процессе внесет значительный вклад в нормализацию наших отношений с Арменией - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Продвижение в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией внесет значительный вклад в нормализацию наших отношений с Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Азербайджана, где он находился с государственным визитом.

"Мы видим, как в регионе после всех страданий открываются двери в мирное будущее. Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны будут действовать ответственно, чтобы не упустить эту возможность", - сказал он.