Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Продвижение в азербайджано-армянском мирном процессе внесет значительный вклад в нормализацию наших отношений с Арменией - Эрдоган

Политика Материалы 14 июня 2023 14:53 (UTC +04:00)
Продвижение в азербайджано-армянском мирном процессе внесет значительный вклад в нормализацию наших отношений с Арменией - Эрдоган

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Продвижение в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией внесет значительный вклад в нормализацию наших отношений с Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов по возвращении из Азербайджана, где он находился с государственным визитом.

"Мы видим, как в регионе после всех страданий открываются двери в мирное будущее. Мы ожидаем, что все заинтересованные стороны будут действовать ответственно, чтобы не упустить эту возможность", - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости